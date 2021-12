Coraz więcej transportów bez zezwolenia

Przypadek wykonywania transportu bez zezwolenia ujawniony przez inspektorów ITD z Białegostoku. Bez właściwie wypełnionego blankietu jechał rosyjski kierowca. To już 11 przypadek w tym miesiącu. W listopadzie było ich 25.

Na drodze krajowej nr 8, w okolicach przejścia granicznego w Budzisku, inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli rosyjską ciężarówkę.

Kierowca przyjechał do Polski po ładunek, z nim miał wrócić do Rosji. Przekroczył jednak tylko granicę. Okazany do kontroli blankiet zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy nie został przez kierowcę prawidłowo wypełniony. Nie wpisał on numerów rejestracyjnych samochodu i przyczepy, co pozwoliłoby mu w przyszłości ponownie wykorzystać dokument.

Zgodnie z prawem, jeśli blankiet nie zostanie kompletnie i prawidłowo wypełniony przed wjazdem do Polski, zezwolenie uznaje się za nieważne. Ciężarówka została skierowana na parking strzeżony. Pozostanie tam do czasu opłacenia kaucji na poczet przyszłej kary i uzyskania nowego zezwolenia.

Wobec rosyjskiej firmy transportowej wszczęto postępowanie administracyjne. Przewoźnikowi grozi kara 12 tys. zł.

