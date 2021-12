Renault Trucks Turbo Compound – do 10% oszczędności paliwa

Renault Trucks będzie wyposażać swoje pojazdy gam T, T High, C i K w nowe silniki DE11 i DE13. Wspomagane nowymi zaawansowanymi technologiami takimi jak „Turbo Compound”, czy specjalnie dedykowane usługi pozwalające osiągnąć do 10% oszczędności paliwa.

W 2021 roku Renault Trucks wprowadziło wiele ważnych zmian w gamach T, T High, C i K w zakresie komfortu jazdy i życia na pokładzie. Producent kontynuuje prace nad rozwojem produktu wprowadzając ulepszone 11 i 13 litrowe silniki DE11 / DE13 Euro VI Step E. W połączeniu z nowymi technologiami i usługami mogą dostarczyć do 10% oszczędności w porównaniu do poprzednich wariantów jednostek napędowych.

Zoptymalizowana wydajność nowych silników DE11 i DE13

Optymalizacji procesu spalania mieszanki w komorze służy opatentowane rozwiązanie tłoków z pofalowanymi denkami („Wave Piston Technology”). Poprzez lepsze ukierunkowanie czoła płomienia w komorze spalania, wzrasta stopień wykorzystania dostępnego tlenu i tym samym wydajności całego procesu. Dodatkowo zastosowano nowy typ, wykonanych z wyższą dokładnością wtryskiwaczy, których parametry techniczne wspierają ulepszone warunki spalania mieszanki.

Celem dalszego podniesienia sprawności silników, Renault Trucks skupiło się także nad redukcją strat pochodzących z tarcia wewnętrznego: korbowody, tłoki oraz wał korbowy zostały poddane optymalizacji. W turbosprężarce zastosowano łożyska kulkowe, co pozwoliło skrócić czas jej reakcji, a pompa oleju została wzbogacona o system zmiennego wydatku przepływu.

Ostatnią, lecz niemniej ważną zmianą jest dalsze ulepszenie układu obróbki spalin oraz zastosowanie nowej kasety sterującej silnika.

Technologia „Turbo Compound” zapewniająca wyższy moment obrotowy i lepszą wydajność paliwową silnika

Pojazdy Renault Trucks T, T High i C będą dostępne z silnikami DE13 TC wzbogacone o system Turbo Compound. Układ gwarantuje wysokie oszczędności paliwa bez najmniejszego pogorszenia parametrów jezdnych czy średniej prędkości.

Dodatkowa turbina umieszczona po stronie wylotowej sprężarki zamienia pozostałą (niewykorzystaną) energię gazów spalinowych w mechaniczną i przekazuje ją na wał korbowy, podnosząc dostępny moment obrotowy silnika.

Tym samym „Turbo Compound” zwiększa dostępną wartość momentu przy niższych prędkościach obrotowych jednostki napędowej. Podczas autostradowych podjazdów pod wzniesienia, na tempomacie, pojazd łatwiej utrzyma jednostajną prędkość bez konieczności redukcji biegu.

Nowa generacja skrzyń biegów pracuje wydajniej!

Pojazdy zostały również wyposażone w nową wersję skrzyń Optidriver. Zmiany dotyczą bardziej wydajnej kasety sterującej z ulepszonym oprogramowaniem oraz zespołu siłowników, który skraca czas samej zmiany przełożenia.

Zaawansowane oprogramowanie oraz nowe, dedykowane usługi obniżające zużycie paliwa oraz zwiększające poziom kontroli pojazdu

Kolejne oszczędności są wynikiem wprowadzenia systemu Smart Torque Control, który wydłuża czas pracy silnika w zakresie zielonego pola i maksymalnej wydajności. Ta funkcjonalność również nie ma żadnego negatywnego wpływu na osiągi.

Renault Trucks kontynuuje również prace nad rozwojem tempomatu topograficznego Optivision. System korzystając z danych o ukształtowaniu terenu optymalizuje zmiany biegów i technikę jazdy racjonalnej pomagając obniżyć zużycie paliwa.

Oferuje dodatkowo wiele rozwiązań wspierających firmy transportowe w obniżaniu zużycia paliwa i emisji CO2. System telematyczny Optifleet (subskrypcja „Check”) zbiera dane o technice i stylu jazdy pozwalając określić obszary wymagające wsparcia. Renault Trucks może pochwalić się kompletnym i rozbudowanym programem szkoleń z zakresu jazdy racjonalnej, pozwalającym utrzymać zużycie paliwa na bardzo satysfakcjonującym poziomie.

MM

fot. Renault Trucks