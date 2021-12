13 ton drewna za dużo

Łódzcy inspektorzy ITD kontrolowali ciężarówki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich. Zatrzymali tam m.in. samochód ciężarowy z przyczepą, przewożący drewno. Doświadczenie funkcjonariuszy podpowiadało, że zestaw jest mocno przeładowany. Potwierdziła to kontrola ważeniowa. Zamiast przepisowych 40 ton ciężarówka z przyczepą ważyła 53,4 tony. To zdecydowanie za dużo. Transport został wstrzymany do czasu rozładowania nadmiaru ładunku. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

Inspektorzy ze Szczecina przeprowadzili akcję ważenia dostawczaków. Samochody sprawdzane były na jednym z punktów kontrolnych w mieście. Tego dnia zweryfikowano masę, stan techniczny i sposób załadunku kilkudziesięciu busów. Na szczególną uwagę zasłużyły dwa transporty. W pierwszym przypadku samochód ważył 4,5 tony – o 1,5 tony za dużo. W drugim waga wskazała prawie 5,5 tony. Kierowców ukarano mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.