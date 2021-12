Nowa globalna oferta w zakresie elektromobilności firmy Volvo Buses

– Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie transformacji naszego przemysłu w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego Volvo BZL Electric naszą ambicją jest zaoferowanie najbardziej odpowiedzialnego systemu autobusów elektrycznych na świecie. Robimy to, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie i niezawodności – mówi Anna Westerberg, Prezes Volvo Buses.



Globalny popyt na rozwiązania w zakresie elektromobilności w sektorze transportu publicznego rośnie i Volvo Buses spodziewa się jego gwałtownego wzrostu w nadchodzących latach.



– Wraz z nowym Volvo BZL Electric oferujemy globalną platformę dla czystego, cichego i energooszczędnego transportu publicznego, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ważnych rynkach, które są gotowe, by przejść na elektromobilność – mówi Anna Westerberg.

Ważna jest gospodarka cyrkularna

W centrum działań Volvo jest dbałość o środowisko naturalne, a zrównoważony rozwój, mniejszy hałas, niższa emisja i ograniczenie poziomu CO 2 to podstawa. Volvo Buses ma do zaoferowania znacznie więcej.



– Mamy perspektywę cyklu życia i bierzemy odpowiedzialność za wpływ naszych produktów na środowisko, od początku do końca. Oznacza to, że dbamy, aby materiały, produkcja, eksploatacja i recykling spełniały najwyższe standardy środowiskowe – mówi Anna Westerberg.



W Volvo Buses liczy się gospodarka cyrkularna, a nowe Volvo BZL Electric zostało zaprojektowane tak, aby w ponad 90 procentach nadawało się do recyklingu.



Volvo Buses ma wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań elektromobilności dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorcami na całym świecie. Nowe Volvo BZL Electric jest przeznaczone zarówno do zastosowań jedno- jak i dwupokładowych, z wieloma opcjami dla producentów nadwozi.



– Nowe Volvo BZL Electric bazuje na sprawdzonych i udanych technologiach, które zostały już wdrożone w Europie. Wszystkie elementy podwozia i układu napędowego zostały opracowane i wyprodukowane przez Volvo. Aby zagwarantować wysoką jakość naszych autobusów, współpracujemy z wybranymi producentami nadwozi na całym świecie – mówi Dan Pettersson, Dyrektor Działu Międzynarodowego w Volvo Buses.



Autobus elektryczny jest zawsze częścią systemu. Długość trasy, częstotliwość, pojemność, ładowanie baterii i lokalne przepisy przekładają się na różne rozwiązania.



– Dzięki doświadczeniu wiemy, że musimy ściśle współpracować z naszymi klientami i partnerami, aby móc dopasować rozwiązania z zakresu elektromobilności do każdego miasta z osobna. Z kolei nasza ogólnoświatowa sieć serwisowa i wyspecjalizowane zespoły serwisowe pozwalają nam zagwarantować niezawodność i wydajność naszych produktów i usług nawet w perspektywie długoterminowej. Chodzi o to, aby zapewnić zero nieplanowanych przestojów – mówi Dan Pettersson.



Bezpieczeństwo jest w Volvo najważniejsze, a nowe Volvo BZL Electric spełnia najwyższe europejskie standardy w zakresie doskonałych właściwości jezdnych i bezpiecznej eksploatacji. Obejmuje to najnowszą ofertę Volvo Buses w zakresie technologii łączności, Volvo Connect.

Dzięki takim funkcjom Volvo jak Zarządzanie Strefą, operator może tworzyć strefy bezpieczeństwa, w których maksymalna prędkość jest ograniczona, na przykład przed szkołą lub w zajezdni autobusowej.



Volvo BZL Electric posiada układ napędowy opracowany w całości przez Volvo. Silnik elektryczny o mocy 200 kW jest sprzężony z dwustopniową zautomatyzowaną skrzynią biegów. Zwiększa to moment obrotowy koła przy niskiej prędkości i wyrównuje wartości szczytowe prądu, zmniejszając w ten sposób zużycie energii i utrzymując silnik oraz baterię w dobrej kondycji.

Układ napędowy może być skonfigurowany jako pojedyncza lub podwójna jednostka silnikowa o mocy nie mniejszej niż 540 KM. Dzięki temu Volvo BZL Electric jest niestrudzonym zdobywcą wzniesień i umożliwia szybką i płynną jazdę.



Volvo BZL Electric zaprojektowano z myślą o elastyczności ładowania, wykorzystując interfejsy sprzętowe zarówno do ładowania wysokiej mocy OppCharge na trasie, jak i ładowania CCS w zajezdni. Oferta Volvo Buses obejmuje również zobowiązanie do zapewnienia energii użytkowej, co oznacza, że Volvo Buses gwarantuje zdolność do dostarczenia uzgodnionej ilości energii na potrzeby eksploatacji – eliminuje to wszelkie obawy klientów dotyczące baterii.

Fakty dotyczące Volvo BZL Electric