Zamówienie dla firmy LINK na naczepy Wielton do transportu intermodalnego

Firma LINK, wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań i usług w branży TSL, po raz kolejny zamówiła naczepy kurtynowe marki Wielton. W ramach nowego kontraktu LINK odbierze 137 naczep dedykowanych do transportu intermodalnego. Spersonalizowane pojazdy zostały wyposażone w rozwiązania umożliwiające bezpieczny przewóz blach w arkuszach, sprzętu AGD, czy opon.

Aktualnie obserwujemy intensywny rozwój transportu intermodalnego, który z roku na rok zyskuje na skali. Na przestrzeni kilku ostatnich lat ten typ transportu odgrywa coraz większą rolę także w Polsce. Nasz kraj, dzięki korzystnej lokalizacji geograficznej i gęstej sieci połączeń kolejowych, ma duży potencjał do rozwoju przewozów intermodalnych. Do ich zalet zaliczyć można przede wszystkim redukcję kosztów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Z tego powodu coraz więcej firm transportowych wyposaża swoją flotę w naczepy dedykowane do transportu kombinowanego.

Produkty Wieltonu od ponad 15 lat zasilają flotę LINK Sp. z o.o., a zamówione tym razem Curtain Master Mega to specjalnie spersonalizowane naczepy typu huckepack, czyli pojazdy dedykowane do transportu intermodalnego za pomocą wagonów kolejowych. Ponadto, naczepy te zostały wyposażone w dodatkowe rozwiązania umożliwiające sprawny przewóz różnego rodzaju ładunków. Położono w nich nacisk na bezpieczeństwo, komfort i ergonomię użytkowania nie tylko podczas transportu, ale również podczas załadunku i wyładunku.



– Nasze 25-letnie doświadczenie w produkcji naczep i szerokie portfolio połączone z otwartością na głosy dobiegające z rynku sprawiają, że chętnie dostosowujemy produkty do wymagań klientów. Bardzo często wyposażamy nasze pojazdy w unikalne, spersonalizowane rozwiązania, dopasowane do zadań transportowych stawianych przed naszymi partnerami biznesowymi. Doskonałym przykładem tego typu współpracy jest kontrakt z firmą LINK, która jest naszym partnerem od ponad 15 lat. W tym czasie jej flota została wzbogacona aż o ok. 1000 naczep marki Wielton. Ostatnie zamówienie obejmuje naczepy Curtain Master Mega dostosowane do transportu intermodalnego oraz wyposażone w dodatkowe opcje wyposażenia, które zwiększają ich uniwersalność – mówi Andrzej Dudek, Dyrektor Handlowy Regionu Warszawa Wielton S.A.



LINK Sp. z o.o. to wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań i usług w branży TSL. LINK International Transport specjalizuje się w transporcie drogowym oraz spedycji na terenie całej Europy, główne kierunki to: Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja oraz Polska. LINK oferuje głównie transport ładunków całopojazdowych (FTL) ) i ładunków częściowych (LTL), wzbogacony o usługi transportu intermodalnego i cross-dock. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych, międzynarodowych klientów z takich sektorów jak: automotive, AGD, surowce i komponenty, chemia przemysłowa, FMCG, materiały budowlane oraz e-commerce. Współpracę z partnerami biznesowymi opiera na budowaniu partnerskich relacji i wzajemnym zaufaniu w biznesie. Osiągając cele biznesowe Spółka dba także o zrównoważony rozwój, ekologię oraz społeczną odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Flota własna firmy LINK obejmuje 1 200 jednostek transportowych, w tym kilkaset nowoczesnych ciągników siodłowych oraz kilkaset naczep typu MEGA i MEGA BDE.

Kontrakt pomiędzy firmami LINK i Wielton dotyczy dostarczenia 137 sztuk naczep Curtain Master Mega, czyli nowoczesnych pojazdów typu huckepack o zwiększonej objętości ładunkowej. Naczepy zostały dodatkowo wyposażone w uchwyty promowe, zwiększając ich uniwersalność. Z kolei zastosowanie systemu BDE, ułatwia transport produktów AGD, a specjalnie wyprofilowane słupy umożliwiają przewóz blachy w arkuszach. Zadbano również o certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo transportu opon oraz certyfikat XL umożliwiający przewóz napojów.



– W firmie LINK wybieramy do współpracy wyłącznie partnerów, których cechuje indywidualne podejście do wymagań klienta. Z tego powodu jesteśmy dumni i cieszymy się z kilkunastoletniej współpracy z firmą Wielton, a stałe zamówienia stanowią tego doskonały przykład. Zależy nam na spersonalizowanych pojazdach, które łączy innowacyjna i sprawdzona konstrukcja, wysoka jakość wykonania oraz rozwiązania ergonomiczne, które spełniają wymagania naszych klientów oraz usprawniają pracę naszych kierowców. Z uwagi na to doceniamy naszą partnerską współpracę z Wieltonem opartą na wzajemnym zaufaniu, otwartości i dużym doświadczeniu przy projektowaniu rozwiązań dedykowanych oraz dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań transportowych dla naszego biznesu – wyjaśnia Marcin Kąkol, CEO LINK Sp. z o.o.

Naczepy Curtain Master Mega, dostarczone do LINK Sp. z o.o., to pojazdy typu huckepack dostosowane do transportu kombinowanego, dzięki wzmocnionej ramie i zawieszeniu pneumatycznemu, a także zastosowaniu unikalnych rozwiązań, jak składany zderzak. Produkty posiadają odpowiednie wzmocnienia w podwoziu, umożliwiające przeładunek pionowy, tj. zawieszenie rozłączne, 4 punkty chwytania „grab handles” rozmieszczenie zgodnie z normą UIC 596-5 i wzmocnioną tablicę przyłączeniową, która jest chroniona dodatkowymi odbojami gumowymi. Naczepy te mogą być również wykorzystywane do transportu promem, dzięki wyposażeniu w uchwyty promowe umożliwiające właściwe jej zabezpieczenie. Ponadto, w produktach marki Wielton szczególny nacisk położono na wytrzymałość, szczelność i funkcjonalność użytkowania. Nowoczesna konstrukcja ramy i zabudowy zapewniają wysoką wytrzymałość pojazdu potwierdzoną licznymi testami przeprowadzonymi na stacji do całopojazdowego badania naczep w Dziale Badawczo-Rozwojowym Wieltonu. Jednocześnie zachowano niską masę własną naczepy, co istotnie wpłynęło na obniżenie kosztów jej eksploatacji na długich trasach.

Naczepy kurtynowe w wersji Mega do transportu intermodalnego wyprodukowane na zamówienie firmy LINK są kolejnym z wielu przykładów unikalnych i spersonalizowanych pojazdów przygotowanych przez wieluńskiego producenta. Wielton sukcesywnie wprowadza nowości i ulepszenia w swojej ofercie, nieustannie rozwijając swoje produkty w odpowiedzi na potrzeby klientów i coraz bardziej wymagającego rynku.

(MM)

Fot. Wielton