Droga S7 Napierki-Płońsk oddana do użytku przed Świętami Bożego Narodzenia

Udostępniona do ruchu została ok. 50 km dwujezdniowa droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki – Płońsk. Kierowcy podróżują już dwujezdniową S7 od węzła Strzegowo Północ do okolic miejscowości Pawłowo przed Płońskiem.



– Cieszę się że Fundusze Europejskie wspierają rozwój sieci drogowej w Polsce. Trasa S7 jest jednym z priorytetów inwestycyjnych Unii Europejskiej w Polsce. Odcinek z Gdańska do Warszawy, od początku powstaje ze wsparciem Funduszy. W latach 2005-2018 powstał odcinek Gdańsk – Napierki, a teraz uruchamiamy przejezdność na odcinku Napierki – Płońsk. Po całkowitym ukończeniu projektu przejazd z nad morza do stolicy stanie się bezpieczny i komfortowy. Gratuluję wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu – powiedział Christopher Tood, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Od dziś kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie od węzła Strzegowo Północ do okolic miejscowości Pawłowo. Jadąc dalej na południe, od Pawłowa do Cieciórek, na odcinku o długości ok. 7 km korzystają z dróg zbiorczych. W tym też miejscu, przy dużym natężeniu ruchu, należy się spodziewać potencjalnych utrudnień spowodowanych ograniczoną przepustowością drogi zbiorczej. Dalej do Płońska dojeżdżamy nową jezdnią drogi ekspresowej.

Wraz z przełożeniem ruchu na dwa kolejne odcinki ułatwiona zostanie podróż z Trójmiasta do Warszawy. Między Napierkami a Mławą ruch będzie odbywał się częściowo po jednej i częściowo po dwóch jezdniach. Dalej do Strzegowa dojedziemy dwujezdniową drogą ekspresową. W rezultacie kierowcy będą mieć do dyspozycji około 50 km nowej drogi w układzie dwujezdniowym, 14 km z ruchem po jednej jezdni oraz wspomniane ok. 7 km drogami zbiorczymi.

– Budowana droga ekspresowa jest uzupełnieniem sieci dróg w centralnej Polsce. Każdy oddany do ruchu odcinek przybliża nas do powstania wygodnego połączenia drogowego z Trójmiasta do Warszawy. Mazowsze zasługuje na bezpieczną siódemkę. Polacy zasługują na nowoczesne i bezpieczne drogi – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Udostępnienie odcinków S7 do ruchu nie oznacza zakończenia prac. Terminy zakończenia prac i oddania drogi do użytku w pełnym zakresie przewidziane są na II kwartał 2022 roku. Ruch po udostępnionych obecnie odcinkach odbywać się będzie według tymczasowej organizacji. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h na odcinkach dwujezdniowych oraz 60 km/h na jednojezdniowych. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

MM

Fot. GDDKiA