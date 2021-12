Niezabezpieczony ładunek w litewskiej ciężarówce

N autostradzie A2 w Żdżarach, patrol ITD z Konina zatrzymał do kontroli drogowej litewską ciężarówkę. Zestawem przewożono ok. 10 ton wentylatorów przemysłowych i ich części z Polski na Litwę. Ładunek nie był w żaden sposób zabezpieczony, co spowodowało przesunięcie się palet podczas jazdy.

Kierowca tłumaczył swoje niedopełnienie obowiązków pośpiechem związanym z kolejnym załadunkiem. Kontrola zakończyła się dla niego mandatem. Mógł kontynuować transport dopiero po właściwym zamocowaniu przewożonego ładunku.