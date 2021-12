Ekstremalnie ciężki i długi zestaw Jula Logistics z elektryczną ciężarówką Scanii

Europejskie zestawy mogą osiągać masę całkowitą 40 t i przewozić kontenery o długości 12 m. Od 2015 r. Jula Logistic używa pojazdu dwukrotnie większego, mierzącego 32 metry długości, który może transportować dwa kontenery na raz. Masa całkowita zestawu dochodzi do 64 ton. Ponieważ przewożony jednorazowo ładunek jest większy, można ograniczyć liczbę kursów między portem, a magazynem. Dzięki temu Jula Logistic oszczędza 70% energii i emisji na każdym transporcie. Obecnie w roli ciągnika będzie występował pojazd elektryczny, który wejdzie do eksploatacji w pierwszej połowie 2022 r.

– Wykorzystujemy transport intermodalny. Ładunek przypływa do portu w Göteborgu i jest przemieszczany na pociąg kursujący do Falköping. Ostatni odcinek trasy do magazynu w Skara pokonuje ciężarówką. To wspaniałe móc sprawić, aby ten łańcuch logistyczny był jeszcze bardziej zrównoważony i zaprząc do pracy elektryczny pojazd ciężarowy, który będzie zasilany energią produkowaną przez panele słoneczne zamontowane na dachu naszego magazynu – mówi Lennart Karlsson, dyrektor generalny Jula Logistics.

Współpraca z firmą Jula Logistic wpisuje się w cele rozwoju zrównoważonego transportu, które postawiła sobie Scania.

– Elektryfikacja jest nieodzowną częścią naszego zaangażowania na rzecz redukcji emisji i osiągnięcia celów klimatycznych. Bliskie partnerstwo z podmiotami podzielającymi nasze wartości jest ważne, aby postęp przebiegał w pożądanym tempie. Nie możemy dokonać zmiany działając w izolacji, a Jula Logistics jest naszym partnerem, który dba o środowisko na wiele sposobów – mówi Fredrik Allard, dyrektor ds. elektromobilności, Scania.

Scania opracowuje prototypy oraz nowe modele biznesowe i bada funkcjonowanie nowoczesnych rozwiązań wraz z partnerami i klientami. Pojazd, który Scania dostarczy firmie Jula Logistic umożliwi wahadłowe przejazdy ciężkim zestawem na dystansie 60 km z bocznicy kolejowej w Falköping do magazynu w Skara kilka razy dziennie.

– Nowy, ekstremalnie długi i ciężki elektryczny pojazd jest doskonałym przykładem, jak dialog z użytkownikiem umożliwił nam skonstruowanie jedynego w swoim rodzaju pojazdu, który spełnia wymagania klienta i to na wczesnym etapie wdrażania, gdyż mówimy o modelu, który jeszcze nie jest produkowany seryjnie – zauważa Allard.

Wnikliwa ocena zużycia energii i zoptymalizowany harmonogram przejazdów uwzględniający potrzebę ładowania baterii posłużyły do stworzenia precyzyjnej symulacji, która umożliwi wdrożenie transportu w praktyce. Pojazd zyska pozytywny wpływ na przepływy logistyczne Jula Logistic od pierwszego dnia, z chwilą gdy tylko wyruszy do pracy. Kluczowym elementem współpracy z użytkownikiem była optymalizacja uzupełniania energii, uwzględniająca niezbędną infrastrukturę i czas.

– Nasze partnerstwo z firmą Scania pokazuje, że jest to technicznie możliwe, ale musimy zapewnić sobie możliwość użytkowania tak dużych pojazdów w długim okresie, co umożliwi nam przewożenie większej ilości ładunku na ostatnim odcinku naszego łańcucha intermodalnego – wyjaśnia Karlsson.

Scania i Jula Group dążą do umocnienia długofalowego partnerstwa obejmującego szeroko zakrojoną elektryfikację transportu, który wykonuje Jula Logistics. Elektryfikacja 32-metrowego zestawu za pomocą ciągnika Scania to dopiero początek.