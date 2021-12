Z ładunkiem na Litwę bez sprawnych hamulców

Na 156 kilometrze autostrady A4, patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej zestaw należący do litewskiej firmy. Podczas oględzin stanu technicznego naczepy inspektor zwrócił uwagę na zardzewiałą tarczę hamulcową przy kole na drugiej osi pojazdu. Ciężarówka została skierowana do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Szczegółowa kontrola stanu technicznego tylko potwierdziła niebezpieczną usterkę hamulca roboczego.

Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i zakazali jej dalszej jazdy do momentu naprawy układu hamulcowego. Za dopuszczenie do ruchu pojazdu z niebezpieczną usterką odpowiedzialność finansowa grozi przewoźnikowi. Wobec litewskiego przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.