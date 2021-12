Solaris wygrał przetarg na dostawę 161 hybrydowych autobusów w Walonii

161 egzemplarzy Urbino 12 hybrid wraz z 8-letnią obsługą serwisową zamówił Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), operator transportu publicznego we francuskojęzycznej części Belgii. Pojazdy trafią do Walonii w 2022 roku. Wartość kontraktu to ponad 76 mln euro.

Namur, Liège oraz Charleroi – do tych trzech miast już w przyszłym roku trafią niskoemisyjne Urbino 12 hybrid, zamówione przez OTW. Pojazdy zostaną przekazane do regionalnych operatorów: TEC Charleroi, TEC Liège-Verviers, z którymi Solaris współpracował już wcześniej oraz, po raz pierwszy, do TEC Namur-Luxembourg.

– Jesteśmy niezmiernie dumni z kolejnego dużego zamówienia dla Opérateur de Transport de Wallonie. Od 2017 roku dostarczyliśmy do Liège, Hainaut i Charleroi już niemal 240 autobusów hybrydowych dokładnie takiego samego typu. Bardzo się cieszymy, że jeszcze więcej pasażerów transportu publicznego w Walonii będzie mogło korzystać z nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów marki Solaris – mówił Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris ds. Sprzedaży i After Sales.

Urbino 12 hybrid dla OTW wyposażone będą w nowoczesny i ekologiczny szeregowy napęd hybrydowy HybriDrive. Umożliwia on znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wszystko dzięki zastosowaniu oprócz napędu spalinowego silnika elektrycznego. W zamówionych pojazdach będzie również dostępna funkcja zero emission, czyli tzw. system Stop-and-Go. Pozwala on całkowicie wyłączać silnik spalinowy podczas postoju na przystanku i po otwarciu drzwi. Pojazd korzysta wówczas z energii odzyskanej podczas hamowania i zgromadzonej w superkondensatorach.

Hybrydowe Urbino 12 zostały zamówione w dwóch układach: 2-drzwiowym oraz 3-drzwiowym. Pierwsze z wymienionych trafią do Namur, stolicy Walonii (64 egzemplarze), zaś wersje trzydrzwiowe pojadą do Charleroi (58 egzemplarzy) oraz Liège (39 egzemplarzy). O komfort podróżujących zadba wydajna klimatyzacja oraz przestronne i wygodne wnętrze. Pojazdy będą także wyposażone w monitoring oraz system liczenia pasażerów.

Pierwsze Solarisy pojawiły się w Belgii w 2013 roku. Wśród dostarczonych pojazdów znalazło się m.in. wspomnianych już powyżej, 240 egzemplarzy Urbino 12 hybrid, a także 32 elektryczne Urbino, które służą mieszkańcom Brukseli.

(MM)

Fot. Solaris