Turecki kierowca ciężarówki z wyłącznikiem tachografu

Na ekspresowej „siódemce” w miejscowości Występa, patrol ITD zatrzymał do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do tureckiego przedsiębiorcy. W trakcie kontroli tachografu i wydruków z tego urządzenia inspektorzy nabrali podejrzeń, że tachograf może umożliwiać rejestrowanie rzekomego odpoczynku kierowcy podczas jazdy. Zostało to potwierdzone po podłączeniu specjalistycznego urządzenia diagnostycznego.

Samochód ciężarowy skierowano do serwisu tachografów. Sprawdzenie potwierdziło, że kierowca mógł za pomocą przycisku oświetlenia ingerować w prawidłowe działanie tachografu.

Tachograf i jego instalacja zostały zabezpieczone przez inspektorów. Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Turecki przedsiębiorca musi również zapłacić za wykonane prace w serwisie tachografów.