Elektryczne Solarisy będą wozić dzieci do szkoły

Kolejne polskie gminy zdecydowały się na elektryczne gimbusy marki Solaris. Pałecznica, Działoszyce, Krasnopol, Przedecz i Troszyn otrzymały dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach II rozdania programu „Kangur – bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły. Solaris złożył najlepszą ofertę dla wszystkich pięciu gmin.

W ramach konkursu „Kangur – bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” gminy w Polsce otrzymują dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup bezemisyjnych autobusów szkolnych. II rozdanie programu cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród władz gminnych – wsparcie otrzyma aż 16 ośrodków. Wśród nich są położona nieopodal Krakowa gmina Pałecznica, Działoszyce niedaleko Kielc, Troszyn na Mazowszu, Krasnopol niedaleko Suwałk oraz Przedecz, zlokalizowany pomiędzy Koninem a Kutnem. W tych Gminach postępowania przetargowe zostały już rozstrzygnięte, dlatego do ośrodków szkolnych autobusy napędzane energią elektryczną dostarczy Solaris.

Solarisy wożące dzieci do szkoły nie będą emitować żadnych szkodliwych spalin do atmosfery. Komfort uczniów podniesie z pewnością płynna praca silników elektrycznych bez hałasu i gwałtownych wibracji, a także wydajna klimatyzacja. Szkolne Urbino 12 electric zamówione przez Pałecznicę, Przedecz i Troszyn będą miały podobną konfigurację. Na pokładzie gimbusów zmieści się 41 młodych pasażerów. Najwyższy stopień bezpieczeństwa zapewnią pasy, w które wyposażone zostaną wszystkie fotele na pokładzie. Ponadto pojazd będzie monitorowany.

Źródłem energii gimbusów będą baterie Solaris High Energy (w zależności od kontraktu) o pojemności od 260 do 350 kWh. Taka konfiguracja gwarantuje spełnienie oczekiwań każdej z Gmin, w każdych warunkach drogowych i klimatycznych, co ma niebywałe znaczenie w podróżach podmiejskich. Autobusy będą ładowane za pomocą ładowarek mobilnych o mocy 40 kW, które były częścią zamówień.

Elektryczne pojazdy będą, tradycyjnie dla przewozów szkolnych, pomarańczowe. Na ścianie przedniej i tylnej autobusów zostaną umieszczone, dodatkowo oświetlone, tablice informujące o przewozie dzieci. Ponadto z tyłu, na dachu zamontowane zostaną pomarańczowe świetlne „koguty”, zapalające się automatycznie, gdy drzwi autobusu będą otwarte.

Solaris jest czołowym producentem autobusów elektrycznych w Europie. Dostarczył już ponad 1000 e-busów o różnych konfiguracjach do 18 państw Europy. Wśród nich są 3 pojazdy elektryczne przeznaczone do przewozów dzieci i młodzieży. Dowożą dzieci do szkoły w 3 gminach w Polsce: w Godzianowie, Gręboszowie i Bielanach.

(MM)

Fot. Solaris